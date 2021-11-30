В ОРЛО начали выдавать QR-коды о COVID-вакцинации

30.11.2021 11:00

В медучреждениях ОРЛО начали выдавать QR-коды, которые подтверждают сделанную вакцинацию препаратом Sputnik Light. Об этом 29 ноября рассказала "исполняющая обязанности главного врача" Луганской городской поликлиники №12 Елена Братищенко.

"Начата процедура генерации QR-кода с сегодняшнего дня. Для того чтобы получить QR-код о вакцинации, которая проводилась в летние месяцы вакциной Sputnik Light, а также сейчас, необходимо предоставить паспорт ЛНР, и будет выдан гражданам республики данный QR-код", – уточнила Елена Братищенко.

QR-коды выдаются в прививочных кабинетах по месту прохождения вакцинации.