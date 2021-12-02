- Сутки в ООС: 4 обстрела, погиб один украинский защитник10:00
- На Луганщине завершен ремонт трассы к КПП Меловое09:00
- Сутки в ООС: четыре нарушения, у ВСУ без потерь11:00
- В Северодонецке подорожает проезд в общественном транспорте09:00
- В ОРЛО начали выдавать QR-коды о COVID-вакцинации11:00
- Станица Луганская частично обесточена в результате обстрела НВФ08:00
- "Укрзализныця" запускает новый поезд на Луганщину17:00
- В Станице Луганской возобновило работу отделение "ПриватБанка"13:00
- НВФ снизили активность на Донбассе09:00
- В зоне ООС за сутки пять обстрелов, без потерь у ВСУ10:00
На Луганщине завершен ремонт трассы к КПП Меловое
В Луганской области завершили ремонт двух больших участков трассы Н-26 Чугуев – Меловое общей протяженностью 70 км. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Луганской области.
"В Луганской области на дороге Н-26 Чугуев – Меловое завершены масштабные работы по маршруту "Евсуг – Меловое", общая протяженность 70 километров. Работы проводились на двух участках: от Евсуга до Беловодска, от Беловодска до Мелового", - говорится в сообщении.
Качество работ, выполняемых по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка", контролировали независимые эксперты из ООО "Эжис Украина" (Франция).
В ходе ремонта полностью заменили дорожную одежду, расчистили обочину, поставили новые барьеры и автобусные остановки.
Национальная трасса Н-26 имеет большое значение для транспортного сообщения области, поэтому ее ремонт – в приоритете. Ранее были отремонтированы 35 км от Старобельска до Евсуга и другие участки.
Теги: Донбасс, Чугуев, ремонт, трасса, Меловое
- На Луганщине заканчивают ремонт дороги к КПП Меловое
- Ремонт Ясиноватской трассы со стороны Макеевки обойдется в два миллиона гривен
- Ремонт трассы Мариуполь-Запорожье будет стоить 5 миллиардов гривен
- На Донетчине начался ремонт трассы возле Святогорска
- Во Львов не добраться: авария полностью заблокировала движение
- ДНРовцы усиленно ремонтируют трассу Донецк - Горловка
- Облстат Донетчины озвучил среднюю зарплату по области16:00
- В Славянске с завтрашнего дня подорожает проезд в троллейбусах15:00
- Зеленский наградил учительницу украинского языка и литературы из Краматорска11:00
- Сутки в ООС: 4 обстрела, погиб один украинский защитник10:00
- На Луганщине завершен ремонт трассы к КПП Меловое09:00
- В Театральном сквере Мариуполя начали готовить новогодний каток16:00
- В Краматорск прибыла вторая партия новых автобусов15:00
- Сутки в ООС: четыре нарушения, у ВСУ без потерь11:00
- На Донетчине еще 65 человек получат компенсацию за разрушенное в ходе агрессии РФ жилье10:00
- В Северодонецке подорожает проезд в общественном транспорте09:00
- Як стати клієнтом ГК «Нафтогаз України»17:00
- Облстат Донетчины озвучил среднюю зарплату по области16:00
- В Славянске с завтрашнего дня подорожает проезд в троллейбусах15:00
- Рада продлила закон об особом статусе ОРДЛО14:00
- В России заявили о задержании трех украинских "шпионов"13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 декабря12:00
- Зеленский наградил учительницу украинского языка и литературы из Краматорска11:00
- Сутки в ООС: 4 обстрела, погиб один украинский защитник10:00
- На Луганщине завершен ремонт трассы к КПП Меловое09:00
- На КПВВ Чонгар и Каланчак открылись пункты вакцинации от коронавируса08:00
- Як стати клієнтом ГК «Нафтогаз України»17:00
- Новое меню в школах. Как продвигаются изменения?17:00
- Как встретить Новый год безопасно?08:00
- Как будут штрафовать за продажу лекарств малолетним?17:00
- Что делают на СТО, и когда туда нужно ехать?16:00
- "Прометей": очередной шаг к победе в Суперлиге10:00
- Зеркало, как альтернатива для входа и принцип получения активных выигрышей15:00
- Расширение программы доступных кредитов для бизнеса. Что нужно знать?16:00
- Без штампов и бумажных справок. Что нужно знать об электронной прописке?17:00
- Деньги на строительство ЦПАУ в общинах17:00
- В ОРДО заявили о возобновлении кампании по вакцинации от COVID-19
- "Укрзализныця" запускает новый поезд на Луганщину
- В Краматорск прибыла вторая партия новых автобусов
- На портале "Дія" появилась услуга оформления и перерасчета пенсии
- В ОРЛО начали выдавать QR-коды о COVID-вакцинации
- В Донецке начали устанавливать "главную новогоднюю елку"
- В Станице Луганской возобновило работу отделение "ПриватБанка"
- Два мариупольских поезда получили новейшие купейные вагоны
- Зеленский анонсировал программу доступных кредитов "Українська мрія"
- В Северодонецке подорожает проезд в общественном транспорте