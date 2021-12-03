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Кабмин утвердил выплаты компенсаций для погорельцев Луганщины
03.12.2021 16:00
Кабмин утвердил выплаты компенсаций для погорельцев Луганщины. Об этом сообщил глава Луганской ВГА Сергей Гайдай, передает Восточный Вариант.
"Мы это сделали! Спасибо Денис Шмыгаль Ирина Верещук Президенту Украины за понимание, и помощь в решении важнейшего вопроса - выделение денег для полной компенсации людям которые пострадали в пожарах!!", — сообщил Сергей Гайдай.
Всего Луганщине выделили 10370 тыс. грн
Семьям, дома которых пострадали - 20 тыс. грн на семью.
Семьям, которые были отселены из жилых домов, требующих капитального ремонта - по 50 тыс. грн на семью.
За полностью уничтоженный дом - 300 тыс. грн.
Теги: Донбасс, пожар, компенсация, Кабмин, пострадавшие
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