Кабмин утвердил выплаты компенсаций для погорельцев Луганщины

03.12.2021 16:00

Кабмин утвердил выплаты компенсаций для погорельцев Луганщины. Об этом сообщил глава Луганской ВГА Сергей Гайдай, передает Восточный Вариант.

"Мы это сделали! Спасибо Денис Шмыгаль Ирина Верещук Президенту Украины за понимание, и помощь в решении важнейшего вопроса - выделение денег для полной компенсации людям которые пострадали в пожарах!!", — сообщил Сергей Гайдай.

Всего Луганщине выделили 10370 тыс. грн

Семьям, дома которых пострадали - 20 тыс. грн на семью.

Семьям, которые были отселены из жилых домов, требующих капитального ремонта - по 50 тыс. грн на семью.

За полностью уничтоженный дом - 300 тыс. грн.