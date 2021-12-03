В ОРЛО ввели обязательную COVID-вакцинацию некоторых групп населения

03.12.2021 11:00

"Власти" ОРЛО ввели обязательную вакцинацию против коронавируса для некоторых категорий населения в отдельных районах Луганской области, сообщают местные СМИ.

Так называемая чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия постановила 2 декабря, что в первую очередь вакцинироваться должны:

работающие по отдельным профессиям и должностям: работники медицинских и образовательных организаций, учреждений социального обслуживания и многофункциональных центров;

лица, проживающие в учреждениях социального обслуживания;

лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением.

К приоритету второго уровня иммунизации отнесены:

работающие по отдельным профессиям и должностям: работники учреждений транспорта и энергетики, сотрудники правоохранительных органов, государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу Луганской Народной Республики;

лица, работающие вахтовым методом;

волонтеры;

работники организаций сферы предоставления услуг.

Иммунизация против коронавирусной инфекции будет проводиться до 25 января 2022 года.