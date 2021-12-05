В ОРЛО сильный снегопад вызвал масштабные отключения электричества

05.12.2021 13:00

В так называемой "ЛНР" более 23 тысяч абонентов остались без электроснабжения в результате аварийных отключений из-за сильного снегопада в ночь с 4 на 5 декабря. Об этом сообщают сепаратистские СМИ со ссылкой на местное "МЧС".

"В Луганске временно без электричества находятся 9 062 абонента, в Лутугинском районе – 1 315, в Алчевске – 2 275, в Перевальске – 1 138, в Ровеньках – 883, в Кировске – 1 430, в Свердловске – 3 190, в Краснодонском районе – 2 585, в Красном Луче – 1 169", – говорится в сообщении.

Кроме того, перепады напряжения в электросети произошли на объектах предприятия "Лугансквода". Из-за этого в "республике" наблюдаются проблемы с подачей воды.

"На время перепадов напряжения возможны сбои в графиках подачи воды по республике. На данный момент работа объектов возобновляется", – добавили в "МЧС".