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В ОРЛО сильный снегопад вызвал масштабные отключения электричества
В так называемой "ЛНР" более 23 тысяч абонентов остались без электроснабжения в результате аварийных отключений из-за сильного снегопада в ночь с 4 на 5 декабря. Об этом сообщают сепаратистские СМИ со ссылкой на местное "МЧС".
"В Луганске временно без электричества находятся 9 062 абонента, в Лутугинском районе – 1 315, в Алчевске – 2 275, в Перевальске – 1 138, в Ровеньках – 883, в Кировске – 1 430, в Свердловске – 3 190, в Краснодонском районе – 2 585, в Красном Луче – 1 169", – говорится в сообщении.
Кроме того, перепады напряжения в электросети произошли на объектах предприятия "Лугансквода". Из-за этого в "республике" наблюдаются проблемы с подачей воды.
"На время перепадов напряжения возможны сбои в графиках подачи воды по республике. На данный момент работа объектов возобновляется", – добавили в "МЧС".
Теги: Донбасс, снегопад, отключение, электроснабжение, ОРДЛО
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