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Архив - Луганская область

В Луганске семь человек пострадали в ДТП с маршруткой

09.12.2021 11:00
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В Луганске семь человек пострадали в ДТП с маршруткой

В оккупированном Луганске шестеро взрослых и один ребенок пострадали в результате ДТП 8 декабря, сообщает пресс-служба "МЧС ЛНР".
Дорожно-транспортное происшествие с участие микроавтобуса Volkswagen Transporter и маршрутки "Газель Рута" произошло около 4 часов дня неподалеку от Луганского академического украинского музыкально-драматического театра на улице Оборонной.
Пострадавшие были госпитализированы. На данный момент один человек находится в тяжелом состоянии. Остальные пассажиры получили травмы средней степени тяжести.



Теги: Донбасс, Луганск, маршрутка, ДТП
 
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