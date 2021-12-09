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В Луганске семь человек пострадали в ДТП с маршруткой
09.12.2021 11:00
В оккупированном Луганске шестеро взрослых и один ребенок пострадали в результате ДТП 8 декабря, сообщает пресс-служба "МЧС ЛНР".
Дорожно-транспортное происшествие с участие микроавтобуса Volkswagen Transporter и маршрутки "Газель Рута" произошло около 4 часов дня неподалеку от Луганского академического украинского музыкально-драматического театра на улице Оборонной.
Пострадавшие были госпитализированы. На данный момент один человек находится в тяжелом состоянии. Остальные пассажиры получили травмы средней степени тяжести.
Теги: Донбасс, Луганск, маршрутка, ДТП
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