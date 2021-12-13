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Архив - Луганская область

Глава Минреинтеграции Ирина Верещук приехала на Луганщину

13.12.2021 15:00
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Глава Минреинтеграции Ирина Верещук приехала на Луганщину

Сегодня, 13 декабря, в Луганскую область приехала вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Об этом она сообщает на своей странице в Facebook.
"Презентовали проект Закона № 6403 «О введении специального режима хозяйственной деятельности на территории приоритетного развития в Донецкой и Луганской областях». Потому что, в конце концов, этот закон мы делаем прежде всего для них - малого и среднего бизнеса Луганщины и Донетчины", — рассказала Верещук.



Теги: Донбасс, визит, Верещук
 
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