На трассе Чугуев – Меловое произошло смертельное ДТП с микроавтобусом

14.12.2021 14:00

Один человек погиб, семеро пострадали в результате ДТП с маршруткой в Луганской области. Об этом сообщила пресс-служба местной полиции.

Авария произошла в 6:40 на трассе Чугуев-Меловое возле села Орехово в Старобельском районе. В результате один человек погиб, водитель и еще шестеро пассажиров травмированы. Двух пассажиров госпитализировали, остальным оказали помощь на месте.

Предварительно установлено, что водитель не учел дорожную обстановку, а именно гололедицу на трассе, и допустил выезд транспортного средства на обочину.