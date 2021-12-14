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Архив - Луганская область

На трассе Чугуев – Меловое произошло смертельное ДТП с микроавтобусом

14.12.2021 14:00
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На трассе Чугуев – Меловое произошло смертельное ДТП с микроавтобусом

Один человек погиб, семеро пострадали в результате ДТП с маршруткой в Луганской области. Об этом сообщила пресс-служба местной полиции.
Авария произошла в 6:40 на трассе Чугуев-Меловое возле села Орехово в Старобельском районе. В результате один человек погиб, водитель и еще шестеро пассажиров травмированы.  Двух пассажиров госпитализировали, остальным оказали помощь на месте.
Предварительно установлено, что водитель не учел дорожную обстановку, а именно гололедицу на трассе, и допустил выезд транспортного средства на обочину.



Теги: Донбасс, Старобельск, Чугуев, микроавтобус, ДТП, Меловое
 
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