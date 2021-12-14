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Верещук на Луганщнине вручила ключи от квартир 11 семьям переселенцев
Вице-премьер-министр Украины - Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук и председатель Луганской областной государственной администрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай посетили Новоайдар, где приняли участие в церемонии вручения ключей от квартир семьям ВПЛ в доме для их временного проживания. Об этом сообщает пресс-служба ЛугОГА.
Так, ключи получили одиннадцать семей переселенцев. Вице-премьер-министр вместе с Сергеем Гайдаем проинспектировали условия для проживания в доме.
Перед сдачей объекта в здании состоялась перепланировка и капитальный ремонт для создания жилищных условий для ВПЛ, а именно: утепление фасада, замена окон и дверей, ремонт стен, пола и потолка, установка радиаторов, прокладка трубопроводов водопровода и канализации, прокладка электросетей, обустройство кухонной мебелью, сантехникой, а также выполнено благоустройство придомовой территории.
Общая стоимость работ составила 14,1 млн гривен гранта Правительства Германии, предоставленных через Немецкий банк развития KfW, а также 2,7 млн гривен из бюджета Новоайдарского поселкового совета.
В ходе церемонии Вице-премьер-министр Ирина Верещук выразила благодарность всем, кто присоединился к реализации проекта:
"Хочу поблагодарить главу Луганской области Сергея Гайдая и его команду за поддержку и содействие строительству жилья для внутренне перемещенных лиц. Особо хочу отметить Правительство Германии, которое оказало финансовую поддержку проекту. Мы должны научиться работать с нашими международными партнерами таким образом, чтобы финансовые вливания доноров максимально доходили до людей, максимально отражалось на их жизни. Вот эти квартиры являются прекрасным примером. Конечно, впереди огромная работа. Многие внутренне перемещенные семьи ждут жилья. Но, как говорится, шаг за шагом, мы это сделаем".
В свою очередь, глава Луганщины, открывая объект, сказал: "Я доволен тем, что нам с партнерами удалось реализовать очередной проект. Это уже третий такой объект. Надеюсь, не последний. Давайте и дальше собирать такие ленты".
Теги: Донбасс, квартиры, переселенцы, Верещук
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