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В Белокуракино после капитального ремонта открыли Центр первичной медико-санитарной помощи
Капитальный ремонт здания Белокуракинского Центра первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП), расположенного по ул. Центральной, 72 выполнено за счет гранта Правительства Германии, предоставленных через KfW в рамках проекта «Содействие развитию социальной инфраструктуры – улучшение первичной сельской медицины (УФСИ VII)», внедряемого Украинским фондом социальных инвестиций.
“В рамках Проекта УФСИ VII утеплены фасады, установлены утепленные металлические входные двери, отремонтированы крыльца, обустроены мощения, ремонт чердаков. Кроме того, для ЦПМСП закуплено медицинское оборудование, средства индивидуальной защиты и быстрые тесты. Общая стоимость строительных работ – 3,180 млн. грн.”,- отметил исполнительный директор Украинского фонда социальных инвестиций Андрей Лактионов.
Стоимость медицинского оборудования, быстрых тестов и средств индивидуальной защиты поставленного в Белокуракинский ЦПМСП составила более 500 тыс. грн. Срок выполнения работ: 09.04.2021 – 15.10.2021. Количество врачей – 10. Количество деклараций – 13500.
Из бюджета общины было профинансировано благоустройство близлежащей территории по окончании строительных работ.
В рамках проекта «Содействие развитию социальной инфраструктуры – Улучшение первичной медицины в сельской местности - (УФСИ VII)» из средств гранта Правительства Германии, предоставленных через KfW Украинским фондом социальных инвестиций в Луганской области будет отремонтировано 5 амбулаторий. Кроме Белокуракинского ЦПМСП, открывшегося 13 декабря в Проекте принимают участие следующие заведения:
• амбулатория №3 ЦПМСП №2, г. Лисичанск;
• Бондаревская сельская врачебная амбулатория, с. Бондаревка Марковского района;
• Штормовская сельская врачебная амбулатория района, с. Штормовое Новоайдарского района;
• Нижнедуванская амбулатория ЗПСМ, пгт Нижняя Дуванка Сватовского района.
В 2022 году представители этих учреждений и общин смогут принять участие в учебной программе для врачей, руководителей медицинских учреждений, должностных лиц, отвечающих за управление здравоохранением.
Кроме того, в 2021 году началось активное внедрение проекта «Содействие развитию социальной инфраструктуры, УФСІ VIII» (2021-2024 годы). В Луганской области в рамках данного Проекта будут отремонтированы еще четыре медицинских учреждения: Старобельская многопрофильная больница, Сватовская многопрофильная больница, амбулатория №1 и №2 ЦПМСП г. Рубежное, амбулатория №2 Северодонецкого ЦПМСП.
Теги: Донбасс, ремонт, проект, село, медицинский центр
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