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Архив - Луганская область

В ЛугОГА рассказали, когда зажгутся огни главной елки области

17.12.2021 14:00
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В ЛугОГА рассказали, когда зажгутся огни главной елки области

Праздничная новогодняя программа начинается на Луганщине уже завтра. Об этом рассказала начальник управления культуры, национальностей, религий и туризма Луганской облгосадминистрации Алина Адамчук во время пресбрифинга. Об этом сообщает ЛугОГА.
Она акцентировала, что во всех учреждениях культуры области разработаны праздничные программы с игровыми и развлекательным мероприятиями.
Так, жителей и гостей области ожидает концерт Академического симфонического оркестра под руководством приглашенного дирижера из Львова Любомира Лищука от Луганской областной филармонии, который состоится 18 декабря.
19, 21-23 и 28 декабря - новогодне-рождественская сказка «Подарок Святого Николая» от Луганского областного академического украинского музыкально-драматического театра.
В воскресенье, 19 декабря, запланировано открытие новогодних елок в населенных пунктах Луганской области. Так в Северодонецке торжественное мероприятие состоится в 15:00 на площади Мира.
20 декабря в помещении Луганского областного академического украинского музыкально-драматического театра глава Луганщины Сергей Гайдай поздравит детей погибших воинов АТО/ООС с Днем Святого Николая.
В течение декабря населенные пункты Луганской области посетит коллектив Национальной капеллы бандуристов Украины им. Г. Майбороды (г. Киев). В частности, 21 декабря соответствующая концертная программа состоится в Северодонецком профессиональном колледж культуры и искусств имени Сергея Прокофьева
Культурно-художественная акция «Сияние таланта» будет проходить 22 декабря под патронатом председателя облгосадминистрации и объединит на одной сцене юных музыкантов, преуспевших в областных конкурсах исполнительского мастерства.
На этот раз у юных победителей будет возможность выступить на одной сцене с артистами Академического симфонического оркестра Луганской областной филармонии.
Также готовятся вокально-хоровые мероприятия под названием "К Рождеству с колядкой", шоу-программа "Ты супер!", тематические книжные выставки, мастер-классы, выставка работ мастеров декоративно-прикладного и изобразительного искусства "Рождественское чудо", онлайн-челлендж "Новогодний шумовой оркестр" с участием учеников художественное чудо".
Много мероприятий подготовлено в каждом населенном пункте Луганской области. Это праздничные фестивали, вертепы, массовое колядование и встреча Нового года.



Теги: праздник, елка, программа, Новый год
 
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