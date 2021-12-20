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Архив - Луганская область

В ОРЛО упавшее от ветра дерево убило женщину

20.12.2021 11:00
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В ОРЛО упавшее от ветра дерево убило женщину

Упавшее из-за непогоды дерево смертельно травмировало жительницу Кировска. Об этом сообщила пресс-служба "МЧС ЛНР".
19 декабря местные жители сообщили на линию 101 о том, что из-за сильных порывов ветра на женщину, которая шла домой из магазина, упал клен. К месту происшествия, на улицу Партизанскую, был направлен дежурный караул государственной пожарно-спасательной части № 20.
"Прибывшим спасателям медики сообщили, что смерть 40-летней женщины была мгновенной. Пожарные с помощью бензопилы распилили дерево по частям и освободили тело погибшей", — рассказали в "министерстве".



Теги: Донбасс, смерть, дерево, падение, ОРЛО
 
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