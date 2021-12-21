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В Северодонецке запретили использование новогодних фейерверков
Использование пиротехнических изделий на территории Северодонецкой городской территориальной громады запрещено, передает пресс-служба Северодонецкой военно-гражданской администрации.
«В связи с приближением новогодне-рождественских праздников напоминаем, что распоряжением руководителя Северодонецкой городской ВГА запрещено использование фейерверков, салютов и других развлекательных мероприятий и зрелищ с использованием пиротехнических изделий и других средств пиротехники на территории Северодонецкой городской территориальной громады», - сказано в сообщении.
В распоряжении отмечается, что проведение салютов и других развлекательных мероприятий и зрелищ с использованием пиротехнических изделий одновременно с проведением операции объединениях сил на востоке Украины противоречит нормам общественной морали и вызывает социальное напряжение.
Теги: Донбасс, Северодонецк, запрет, фейерверк
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