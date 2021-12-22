Последние новости раздела
- В ОРЛО сильный снегопад вызвал коллапс на автодорогах16:00
- Красный Крест направил в ОРДЛО два грузовика стройматериалов14:00
- Миграционная служба в Луганской области опубликовала график работы на время праздников12:00
- На Донбассе за сутки три обстрела, есть раненый09:00
- Зеленский рассказал о перспективах переговоров по Донбассу08:00
- В Северодонецке запретили использование новогодних фейерверков16:00
- Сутки в ООС: пять обстрелов, трое раненых09:00
- Начался набор на бесплатные образовательные IT-курсы для жителей Донбасса16:00
- На Донбассе подорвались два бойца ВСУ14:00
- В ОРЛО упавшее от ветра дерево убило женщину11:00
В ОРЛО сильный снегопад вызвал коллапс на автодорогах
22.12.2021 16:00
Спасатели ОРЛО за сутки оказали помощь водителям 11 автомобилей, застрявших из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба "МЧС ЛНР".
"21 декабря луганские спасатели оказали помощь водителям в буксировке 11 автомобилей, ставших заложниками неблагоприятных погодных условий", — говорится в сообщении.
В "ведомстве" добавили, что в ближайшие дни климатические условия существенно не изменятся, ожидается снег с дождем, на дорогах сохранится гололедица.
"В связи с этим обращаемся к водителям с призывом: не передвигайтесь на автотранспорте без крайней необходимости", — предупредили в "МЧС".
Теги: Донбасс, снегопад, дороги, заносы, ОРЛО
Читайте также:
- В ОРДО назвали дороги, на которых из-за непогоды ограничено движение
- Пока в Донецке ждали "захватчиков", началось стихийное бедствие (ФОТО)
- Села и поселки ОРЛО попали в снежный плен
- Выбираемся из снега: власти Донецкой области рассказали, по каким дорогам можно проехать
- "Только пилят деньги из РФ и воруют", - боевики "ДНР" не чистят дороги и мучают людей в адских снежных заносах
- Террористы в "ЛНР" придумали новый способ наполнить пустую казну - пострадают проукраински настроенные жители
- В ОРЛО сильный снегопад вызвал коллапс на автодорогах16:00
- Красный Крест направил в ОРДЛО два грузовика стройматериалов14:00
- Миграционная служба в Луганской области опубликовала график работы на время праздников12:00
- На Донбассе за сутки три обстрела, есть раненый09:00
- Зеленский рассказал о перспективах переговоров по Донбассу08:00
- Три громады на Донетчине получили мобильные социальные офисы от ЕС и Канады17:00
- В Северодонецке запретили использование новогодних фейерверков16:00
- Почти 340 человек воспользовались гумкоридором под Донецком 20 декабря15:00
- Специалисты назвали источники запаха водопроводной воды на Донетчине14:00
- В Мариуполе пассажирский транспорт украсили новогодними гирляндами13:00
- В Краматорске анонсировали открытие рождественского "Эльфийского городка"17:00
- В ОРЛО сильный снегопад вызвал коллапс на автодорогах16:00
- В суде по делу МН17 огласили обвинительное заключение15:00
- Красный Крест направил в ОРДЛО два грузовика стройматериалов14:00
- С 16 января печатные СМИ должны иметь украиноязычную версию13:00
- Миграционная служба в Луганской области опубликовала график работы на время праздников12:00
- Завтра шесть областей Украины выйдут из красной зоны11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 декабря10:00
- На Донбассе за сутки три обстрела, есть раненый09:00
- Зеленский рассказал о перспективах переговоров по Донбассу08:00
- Эффективные посредники на рынке труда. Как планируется реформировать центры занятости17:00
- Звездная вакцинация. Кто из известных людей привился от COVID-19?17:00
- Экологическое потребление, или Почему платные пакеты – это не зрада?15:00
- «Сбалансированный и реалистичный»: что в бюджете-2022?08:00
- У Маріуполі запустили онлайн-сервіс зі збереження спогадів09:00
- Чемпион казино бонусы официального сайта08:00
- Вакцинация детей против COVID-19: что известно?17:00
- Як стати клієнтом ГК «Нафтогаз України»17:00
- Новое меню в школах. Как продвигаются изменения?17:00
- Как встретить Новый год безопасно?08:00
- Специалисты назвали источники запаха водопроводной воды на Донетчине
- Гороскоп на неделю с 20 по 26 декабря
- В Мариуполе рухнула главная городская елка (ВИДЕО)
- Начался набор на бесплатные образовательные IT-курсы для жителей Донбасса
- В ОРЛО упавшее от ветра дерево убило женщину
- Зеленский рассказал о перспективах переговоров по Донбассу
- На Донбассе подорвались два бойца ВСУ
- В Украине стартовал проект єПідтримка
- Россия начала шантажировать НАТО "военно-технической альтернативой"
- Врачи ЮАР оценили вероятность госпитализации при заражении "Омикроном"