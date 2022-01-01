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Архив - Луганская область

В ОРЛО дорожает проезд в общественном автотранспорте

01.01.2022 13:00
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В ОРЛО дорожает проезд в общественном автотранспорте

В ОРЛО стоимость проезда в общественном автомобильном транспорте с 10 января составит 20 рублей (порядка 7 гривен). Об этом сообщила председатель "Госкомцена ЛНР" Лариса Духина, передают местные СМИ.
Духина заверила, что при расчете тарифа в 20 рублей принимались во внимание "только обоснованные и подтвержденные первичной бухгалтерской документацией затраты перевозчиков".
Она добавила, что тарифы на проезд на пригородных, междугородних и внутрирайонных маршрутах "еще находятся в работе комитета и пока остаются неизменными".



Теги: Донбасс, подорожание, проезд, ОРЛО
 
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