Главная / Новости / Луганская область / Дети прифронтовой Попасной получили рождественские подарки из Нидерландов
Последние новости раздела
- На Донбассе три обстрела за сутки, тяжело ранен военный09:00
- Дети прифронтовой Попасной получили рождественские подарки из Нидерландов13:00
- Сутки в ООС прошли без обстрелов10:00
- В Минреинтеграции пояснили новые правила пересечения КПВВ11:00
- Сутки в ООС: четыре обстрела, потерь нет09:00
- В ОРЛО дорожает проезд в общественном автотранспорте13:00
- Сутки в ООС: 3 нарушения режима прекращения огня, погиб украинский воин11:00
- На Донбассе за сутки три обстрела10:00
- В ОРЛО кафе и ресторанам разрешили работать в новогоднюю ночь18:00
- Сутки в ООС: четыре обстрела, ранен боец ВСУ10:00
Дети прифронтовой Попасной получили рождественские подарки из Нидерландов
03.01.2022 13:00
Посольство Украины в Нидерландах совместно с MINE MARK Foundation и Украинской школой "Радуга" прислали Рождественские подарки учащимся Попаснянской ООШ 21, которая находится у линии разграничения в Луганской области, говорится на сайте посольства.
Дети в Попасной получат праздничные открытки, созданные украинскими учениками в Нидерландах, а также сладости Синтеркласса и учебные наборы.
Посольство пожелало всем ученикам в Попасной счастливого Рождества и мирных праздников!
Теги: Донбасс, Нидерланды, дети, подарки, Попасная
- В прифронтовом Торецке уже десятый день нет воды10:00
- На Донбассе три обстрела за сутки, тяжело ранен военный09:00
- Дети прифронтовой Попасной получили рождественские подарки из Нидерландов13:00
- Сутки в ООС прошли без обстрелов10:00
- В Святогорске произошел пожар в санатории15:00
- В Минреинтеграции пояснили новые правила пересечения КПВВ11:00
- Сутки в ООС: четыре обстрела, потерь нет09:00
- В последний день 2021 года через гумкоридор в Еленовке прошли 215 человек15:00
- В ОРЛО дорожает проезд в общественном автотранспорте13:00
- Сутки в ООС: 3 нарушения режима прекращения огня, погиб украинский воин11:00
- Ахметов за год стал в полтора раза богаче11:00
- В прифронтовом Торецке уже десятый день нет воды10:00
- На Донбассе три обстрела за сутки, тяжело ранен военный09:00
- В Берлине анонсировали встречи советников "нормандской четверки"17:00
- Федерация хоккея Украины наказала клубы "Донбасс" и "Краматорск"15:00
- Дети прифронтовой Попасной получили рождественские подарки из Нидерландов13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 января11:00
- Сутки в ООС прошли без обстрелов10:00
- Байден и Зеленский провели телефонные переговоры09:00
- Гороскоп на неделю с 3 по 9 января17:00
- Зачем вкладываться в энергоэффективность?09:00
- Пять советов, как не испортить новогодние праздники18:00
- Рейтинг онлайн казино Украины: как найти лучшую площадку для игры 17:00
- Двухуровневая квартира: особенности, достоинства и недостатки17:15
- На Сході України запустили першу венчурну студію для стартапів17:00
- Эффективные посредники на рынке труда. Как планируется реформировать центры занятости17:00
- Звездная вакцинация. Кто из известных людей привился от COVID-19?17:00
- Экологическое потребление, или Почему платные пакеты – это не зрада?15:00
- «Сбалансированный и реалистичный»: что в бюджете-2022?08:00
- У Маріуполі запустили онлайн-сервіс зі збереження спогадів09:00
- В Минреинтеграции пояснили новые правила пересечения КПВВ
- В ОРЛО дорожает проезд в общественном автотранспорте
- В Святогорске произошел пожар в санатории
- Гороскоп на неделю с 3 по 9 января
- Зачем вкладываться в энергоэффективность?
- В Берлине анонсировали встречи советников "нормандской четверки"
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 января
- Сутки в ООС: 3 нарушения режима прекращения огня, погиб украинский воин
- В последний день 2021 года через гумкоридор в Еленовке прошли 215 человек
- В Украине подорожало изготовление биометрических паспортов