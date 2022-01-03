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Архив - Луганская область

Дети прифронтовой Попасной получили рождественские подарки из Нидерландов

03.01.2022 13:00
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Дети прифронтовой Попасной получили рождественские подарки из Нидерландов

Посольство Украины в Нидерландах совместно с MINE MARK Foundation и Украинской школой "Радуга" прислали Рождественские подарки учащимся Попаснянской ООШ 21, которая находится у линии разграничения в Луганской области, говорится на сайте посольства.
Дети в Попасной получат праздничные открытки, созданные украинскими учениками в Нидерландах, а также сладости Синтеркласса и учебные наборы.
Посольство пожелало всем ученикам в Попасной счастливого Рождества и мирных праздников!



Теги: Донбасс, Нидерланды, дети, подарки, Попасная
 
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