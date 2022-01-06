- Сутки в ООС: четыре обстрела, ВСУ без потерь10:00
- Боррель побывал на линии разграничения в Станице Луганской09:00
- На Донбассе прекратились обстрелы11:00
- Главный дипломат ЕС прибыл на восток Украины09:00
- На Донбассе три обстрела за сутки, тяжело ранен военный09:00
- Дети прифронтовой Попасной получили рождественские подарки из Нидерландов13:00
- Сутки в ООС прошли без обстрелов10:00
- В Минреинтеграции пояснили новые правила пересечения КПВВ11:00
- Сутки в ООС: четыре обстрела, потерь нет09:00
- В ОРЛО дорожает проезд в общественном автотранспорте13:00
Боррель побывал на линии разграничения в Станице Луганской
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе визита в Украину впервые побывал на линии разграничения в Донбассе, где заявил о поддержке украинского суверенитета и территориальной целостности, сообщает DW.
"Наша главная цель - снижение напряженности. Это должно происходить во время переговоров и путем жестких заявлений о поддержке Украины", - указал Боррель в Станице Луганской на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. "Любая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и огромную цену", - подчеркнул глава европейской дипломатии.
Боррель раскритиковал попытки Кремля снова поделить европейский континент на сферы влияния. "Мы сейчас не живем при Ялте. Определение сфер влияния между двумя большими силами в 2021-2022 годах невозможно", - заявил Боррель. Он еще раз особо выделил поддержку независимости и территориальной целостности Украины со стороны Евросоюза.
Теги: Донбасс, Евросоюз, Станица Луганская
- Мнение эксперта: Греция снова будет "доить" ЕС или появиться новая Европа, которая заткнет за пояс даже Америку
- У Греции непомерные аппетиты- требует 7 млрд. евро в течение 48 часов
- Стало известно, кто спас Евросоюз от распада
- Кремль устроил травлю дипломатов США и ЕС, - Госдеп
- Фирташ в Донецке рассказал, как проверяющих развлекают люди с крепкой печенью
- Прогноз банкиров - что будет с долларом
- В полиции назвали причину смерти трех человек на «Азовстали» в Мариуполе11:00
- Сутки в ООС: четыре обстрела, ВСУ без потерь10:00
- Боррель побывал на линии разграничения в Станице Луганской09:00
- В Мариуполе стартует проект для молодежи "Громада моих возможностей"15:00
- На Донбассе прекратились обстрелы11:00
- В Донецке "минировали" три крупных торговых центра (ВИДЕО)10:00
- Главный дипломат ЕС прибыл на восток Украины09:00
- 3 января через гумкоридор в Еленовке прошел 241 человек15:00
- В прифронтовом Торецке уже десятый день нет воды10:00
- На Донбассе три обстрела за сутки, тяжело ранен военный09:00
- В полиции назвали причину смерти трех человек на «Азовстали» в Мариуполе11:00
- Сутки в ООС: четыре обстрела, ВСУ без потерь10:00
- Боррель побывал на линии разграничения в Станице Луганской09:00
- Вино Украины как фирменный бренд17:00
- В Мариуполе стартует проект для молодежи "Громада моих возможностей"15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 января13:00
- На Донбассе прекратились обстрелы11:00
- В Донецке "минировали" три крупных торговых центра (ВИДЕО)10:00
- Главный дипломат ЕС прибыл на восток Украины09:00
- Чего ждать украинцам от 2022 года?17:00
- Вино Украины как фирменный бренд17:00
- Чего ждать украинцам от 2022 года?17:00
- Зачем вкладываться в энергоэффективность?09:00
- Пять советов, как не испортить новогодние праздники18:00
- Рейтинг онлайн казино Украины: как найти лучшую площадку для игры 17:00
- Двухуровневая квартира: особенности, достоинства и недостатки17:15
- На Сході України запустили першу венчурну студію для стартапів17:00
- Эффективные посредники на рынке труда. Как планируется реформировать центры занятости17:00
- Звездная вакцинация. Кто из известных людей привился от COVID-19?17:00
- Экологическое потребление, или Почему платные пакеты – это не зрада?15:00
- В прифронтовом Торецке уже десятый день нет воды
- В Донецке "минировали" три крупных торговых центра (ВИДЕО)
- Главный дипломат ЕС прибыл на восток Украины
- В Берлине анонсировали встречи советников "нормандской четверки"
- На Донбассе прекратились обстрелы
- Федерация хоккея Украины наказала клубы "Донбасс" и "Краматорск"
- Чего ждать украинцам от 2022 года?
- Дети прифронтовой Попасной получили рождественские подарки из Нидерландов
- Байден и Зеленский провели телефонные переговоры
- На Донбассе три обстрела за сутки, тяжело ранен военный