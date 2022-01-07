В "ЛНР" объявили очередные "военные сборы"

07.01.2022 13:00

Группировка "ЛНР" проводит очередные "военные сборы резервистов". Такой указ издал глава группировки Леонид Пасечник, сообщают местные СМИ.

В "ЛНР" заявляют, что проводят сборы "в целях подготовки и совершенствования навыков граждан, пребывающих в запасе, приписанных в состав резервных формирований на соответствующие воинские должности".

Незаконные сборы пройдут в период с 10 по 15 января. Во время проведения сборов предписано обеспечить "соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метра, использование средств защиты органов дыхания и перчаток".