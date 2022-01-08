В Луганске ввели компенсацию на оплату проезда в общественном транспорте

08.01.2022 15:00

"Горадминистрация" неподконтрольного Луганска приняла постановление "Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты гражданам отдельных категорий, проживающим на территории ЛНР, на оплату проезда в пассажирском транспорте общего пользования (кроме такси)".

Согласно документу, право на получение денежной выплаты на оплату проезда в пассажирском транспорте общего пользования городского и пригородного сообщения (кроме такси), в пассажирском железнодорожном транспорте пригородного сообщения, в автомобильном транспорте общего пользования междугородного сообщения в размере 300 руб. имеют:

- инвалиды войны;

- участники боевых действий (из числа тех, которым предоставлялось право на льготы в соответствии с действующим законодательством до дня начала применения порядка);

- участники войны;

- члены семей погибших (умерших) ветеранов войны;

- лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы, I категории;

- лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы, II категории;

- дети из многодетных семей, кроме детей, не достигших возраста семи лет;

- жертвы политических репрессий на Украине (реабилитированные граждане, ставшие инвалидами вследствие репрессий или являющиеся пенсионерами);

- инвалиды I и II групп;

- дети-инвалиды, кроме детей, не достигших возраста семи лет;

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, кроме детей, не достигших возраста семи лет.

Право на получение денежной выплаты на оплату проезда в пассажирском транспорте общего пользования городского и пригородного сообщения (кроме такси) в размере 150 руб. имеют:

- не имеющие права на пенсию инвалиды III группы;

- инвалиды с детства III группы.

Для назначения денежной выплаты жители Луганска могут с 10 января обратиться по следующим адресам: