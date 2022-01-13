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Архив - Луганская область

В Северодонецке "заминировали" несколько торговых центров

13.01.2022 14:00
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В Северодонецке "заминировали" несколько торговых центров

Сегодня, 13 января, в полицию Северодонецка поступило анонимная информация о минировании торговых центров. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганщины.
"Правоохранители в срочном порядке развернули работу ситуационного центра, который возглавляет и.о. начальника ГУНП Виталий Тарасов. Личный состав ГУНП, территориальные подразделения подняты по тревоге, мобильные экипажи, взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы и бойцы спецподразделений вместе с работниками ГСЧС, СБУ и других силовых ведомств отрабатывают все объекты", — говорится в сообщении.
Отмечается, что ситуация находится под контролем правоохранительных органов.
"Полиция обращается к гражданам с извинением в связи с доставкой временных неудобств при отработке торговых и других заведений инфраструктуры", — добавили в пресс-службе.
Известно, что проверки проходят в торговых центрах "Jazz" и "ЦУМ".



Теги: Донбасс, Северодонецк, торговый центр, минирование
 
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