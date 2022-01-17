В Станице Луганской заработал новый медпункт

17.01.2022 16:00

Семейный врач Станично-Луганского центра первичной медико-санитарной помощи провела первый прием пациентов в медицинском пункте временного базирования, который был отремонтирован гуманитарной миссией "Пролиска" при финансовой поддержке Гуманитарного фонда для Украины (UHF). Об этом сообщается на странице "Пролиски" в Фейсбуке.

Отмечается, что в рамках данного проекта также были закуплены необходимые оборудование и мебель.

По словам главврача Станично-Луганского ЦПМСП Светланы Семененко, семейный врач и медсестра теперь будут приезжать в дачный массив "Ольховские дачи" два раза в неделю: по вторникам и пятницам и вести прием с 12:00 до 15:00.

"Ольховские дачи" - cамый большой дачный массив в Украине, состоящий из шести садовых кооперативов. Здесь постоянно проживают около 1000 переселенцев. Большая часть из них - люди пожилого возраста, которые переехали в свои дачные домики в начале вооруженного конфликта.