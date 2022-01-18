В Минздраве заявили о готовности модульного центра вакцинации на КПВВ «Станица Луганская»

18.01.2022 08:00

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что на КПВВ «Станица Луганская» обустроен модульный центр вакцинации от коронавируса. Об этом было заявлено на вчерашнем селекторном совещании по противодействию распространению коронавируса в Украине, которое состоялось под председательством президента Владимира Зеленского.

В свою очередь глава государства подчеркнул, что такой центр нужно обустроить и на КПВВ «Новотроицкое» в Донецкой области.