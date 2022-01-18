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Архив - Луганская область

В Минздраве заявили о готовности модульного центра вакцинации на КПВВ «Станица Луганская»

18.01.2022 08:00
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В Минздраве заявили о готовности модульного центра вакцинации на КПВВ «Станица Луганская»

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что на КПВВ «Станица Луганская» обустроен модульный центр вакцинации от коронавируса. Об этом было заявлено на вчерашнем селекторном совещании по противодействию распространению коронавируса в Украине, которое состоялось под председательством президента Владимира Зеленского.
В свою очередь глава государства подчеркнул, что такой центр нужно обустроить и на КПВВ «Новотроицкое» в Донецкой области.



Теги: Донбасс, вакцинация, Станица Луганская, КПВВ
 
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