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В Минздраве заявили о готовности модульного центра вакцинации на КПВВ «Станица Луганская»
18.01.2022 08:00
Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что на КПВВ «Станица Луганская» обустроен модульный центр вакцинации от коронавируса. Об этом было заявлено на вчерашнем селекторном совещании по противодействию распространению коронавируса в Украине, которое состоялось под председательством президента Владимира Зеленского.
В свою очередь глава государства подчеркнул, что такой центр нужно обустроить и на КПВВ «Новотроицкое» в Донецкой области.
Теги: Донбасс, вакцинация, Станица Луганская, КПВВ
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