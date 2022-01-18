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В ОРЛО пункт пропуска на границе с РФ остался без электричества
18.01.2022 12:00
Почти 1,1 тыс. абонентов и международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) "Червонопартизанск" остались без электроэнергии из-за аварийных отключений. Об этом сообщила пресс-служба "МЧС ЛНР".
"В поселке городского типа Дзержинский, входящем в состав Ровеньков, без электричества временно находится 891 абонент, в Червонопартизанске Свердловского района – 108 абонентов и МАПП "Червонопартизанск", в селе Христовое Славяносербского района – 97 абонентов", - говорится в сообщении.
Теги: Россия, Донбасс, электроснабжение, КПВВ, ОРЛО
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