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Архив - Луганская область

На КПВВ "Станица Луганская" заработал модульный пункт вакцинации

20.01.2022 11:00
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На КПВВ "Станица Луганская" заработал модульный пункт вакцинации

На территории сервисной зоны контрольного пункта въезда-выезда "Станица Луганская" организован пункт вакцинации от COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
"Новый пункт имеет целью облегчить доступ к вакцинации от COVID-19 для граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях. Отныне граждане, пересекающие линию соприкосновения, смогут воспользоваться услугами по вакцинации в модульном пункте. График работы – ежедневно с 8:00 до 15:00", – отметили в Министерстве.
В настоящее время для граждан доступны три вакцины – AstraZeneca, Comirnaty от Pfizer-BioNTech и CoronaVac от Sinovac Biotech. В ближайшее время возможно поступление вакцины Moderna (mRNA-1273, Spikevax).



Теги: Донбасс, вакцинация, Станица Луганская, КПВВ
 
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