На КПВВ "Станица Луганская" заработал модульный пункт вакцинации

20.01.2022 11:00

На территории сервисной зоны контрольного пункта въезда-выезда "Станица Луганская" организован пункт вакцинации от COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Новый пункт имеет целью облегчить доступ к вакцинации от COVID-19 для граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях. Отныне граждане, пересекающие линию соприкосновения, смогут воспользоваться услугами по вакцинации в модульном пункте. График работы – ежедневно с 8:00 до 15:00", – отметили в Министерстве.

В настоящее время для граждан доступны три вакцины – AstraZeneca, Comirnaty от Pfizer-BioNTech и CoronaVac от Sinovac Biotech. В ближайшее время возможно поступление вакцины Moderna (mRNA-1273, Spikevax).