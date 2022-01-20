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СБУ разоблачила 13 членов НВФ "Луганский округ донских казаков"
В ходе комплексных действий СБУ установила личности 13 главварей и активных участников так называемого "Луганского округа донских казаков", воевавших против сил АТО в составе пророссийских незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Установлено, что ранее они входили в состав одноименной общественной организации, зарегистрированной до 2014 года. Впоследствии по материалам СБУ суд принял решение о ее запрете и принудительном роспуске.
Также установлено, что злоумышленники активно участвовали в боевых действиях против сил антитеррористической операции в районах Луганска и Дебальцево.
Кроме того, они сопровождали так называемые "гуманитарные" грузы из РФ для боевиков, а также патрулировали населенные пункты на временно неподконтрольных украинским властям территориях региона.
"Задокументированы факты привлечения вооруженных участников вражеской группировки к охране незаконных блокпостов в ОРДЛО. Там они, среди прочего, останавливали общественный транспорт и автомобили местных жителей и осуществляли противоправные обыски. В настоящее время главари казачьего формирования скрываются от правосудия на временно неподконтрольной украинским властям территории Луганщины. После задержания злоумышленников они будут привлечены к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, СБУ, разоблачение, казаки, НВФ
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