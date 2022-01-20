СБУ разоблачила 13 членов НВФ "Луганский округ донских казаков"

20.01.2022 17:00

В ходе комплексных действий СБУ установила личности 13 главварей и активных участников так называемого "Луганского округа донских казаков", воевавших против сил АТО в составе пророссийских незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что ранее они входили в состав одноименной общественной организации, зарегистрированной до 2014 года. Впоследствии по материалам СБУ суд принял решение о ее запрете и принудительном роспуске.

Также установлено, что злоумышленники активно участвовали в боевых действиях против сил антитеррористической операции в районах Луганска и Дебальцево.

Кроме того, они сопровождали так называемые "гуманитарные" грузы из РФ для боевиков, а также патрулировали населенные пункты на временно неподконтрольных украинским властям территориях региона.

"Задокументированы факты привлечения вооруженных участников вражеской группировки к охране незаконных блокпостов в ОРДЛО. Там они, среди прочего, останавливали общественный транспорт и автомобили местных жителей и осуществляли противоправные обыски. В настоящее время главари казачьего формирования скрываются от правосудия на временно неподконтрольной украинским властям территории Луганщины. После задержания злоумышленников они будут привлечены к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.