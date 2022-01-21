На КПВВ Станица Луганская уже вакцинировались более 70 человек (ВИДЕО)

21.01.2022 17:00

Модуль для прививки от COVID-19 на КПВВ Станица Луганская установили 5 дней назад. За это время в нем вакцинировались более 70 человек, сообщает Суспільне.

Как рассказала медицинская сестра Лариса Кулачко, в модуле она работает одна, поэтому в среднем на человека тратит пол часа.

"Работаем мы 4 дня. Налицо CoronaVac вакцина и Pfizer. Вакцина находится в холодильниках, с холодагентами. Людей пока не очень много, потому что не все знают", — говорит медсестра.

Этот модуль для прививки от коронавируса - временный. Его установило государственное предприятие «Реинтеграция и восстановление».

Весной 2022-го года на КПВВ планируюется открытие обновленной сервисной зоны. Тогда будут созданы более комфортные условия для населения и для медиков.