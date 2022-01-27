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Архив - Луганская область

Представители Минобороны Латвии посетили Луганщину

27.01.2022 13:00
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Представители Минобороны Латвии посетили Луганщину

Сегодня Луганщину посетили представители Министерства обороны Латвийской республики, сообщает Восточный Вариант.
Делегация из Латвии побывала в Луганском областном лицее с усиленной военно-физической подготовкой «Кадетский корпус имени героев Молодой гвардии», а также передала гуманитарную помощь, которая будет отгружена в Станицу Луганскую.



Теги: Латвия, Министерство обороны, гуманитарная помощь, Станица Луганская
 
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