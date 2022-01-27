Последние новости раздела
- Представители Минобороны Латвии посетили Луганщину13:00
- На Донбассе сутки прошли без обстрелов11:00
- ТКГ провела первое в этом году заседание09:00
- В ОП опровергли информацию о прямых переговорах с ОРДЛО12:00
- Сутки в ООС: пять обстрелов, есть раненые08:00
- За сутки в ООС один обстрел, потерь нет08:00
- Сутки в ООС: 10 обстрелов, есть раненый09:00
- Сутки в ООС: враг четырежды нарушил режим прекращения огня11:00
- На КПВВ Станица Луганская уже вакцинировались более 70 человек (ВИДЕО)17:00
- Делегация Парламента Великобритании посетила зону ООС09:00
Представители Минобороны Латвии посетили Луганщину
27.01.2022 13:00
Сегодня Луганщину посетили представители Министерства обороны Латвийской республики, сообщает Восточный Вариант.
Делегация из Латвии побывала в Луганском областном лицее с усиленной военно-физической подготовкой «Кадетский корпус имени героев Молодой гвардии», а также передала гуманитарную помощь, которая будет отгружена в Станицу Луганскую.
Теги: Латвия, Министерство обороны, гуманитарная помощь, Станица Луганская
Читайте также:
- На Луганщину прибыла гуманитарная помощь от Латвии
- Латвийский чиновник: Страна воспринимается Евросоюзом "как помойка"
- Деньги - лучший подарок: Латвия перешла на евро
- Латвийские дипломаты привезли гуманитарную помощь для детей Станицы Луганской
- Латвия переходит на евро
- Межбанк открылся в диапазоне 8,004-8,009 грн за доллар
- Долгожители Краматорска будут ежемесячно получать по 3000 грн15:00
- Представители Минобороны Латвии посетили Луганщину13:00
- На Донбассе сутки прошли без обстрелов11:00
- ТКГ провела первое в этом году заседание09:00
- Рада изменила границы города Угледар15:00
- В ОП опровергли информацию о прямых переговорах с ОРДЛО12:00
- Уже более пяти тысяч мариупольских пенсионеров получили "ковидные" продуктовые корзины11:00
- Сутки в ООС: пять обстрелов, есть раненые08:00
- В ОРДО назвали число местных предпринимателей17:00
- В Славянске "заминировали" все школы12:00
- Google посвятил дудл мариупольскому художнику Архипу Куинджи16:00
- Долгожители Краматорска будут ежемесячно получать по 3000 грн15:00
- Турция предложила Стамбул для очных переговоров в ТКГ14:00
- Представители Минобороны Латвии посетили Луганщину13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 декабря12:00
- На Донбассе сутки прошли без обстрелов11:00
- НАТО направила России письменный ответ на предложения по "гарантиям безопасности"10:00
- ТКГ провела первое в этом году заседание09:00
- В ОП подвели итоги встречи советников "Нормандии"08:00
- Хакеры атаковали официальный сайт Украины16:00
- Пространство без дискриминации: что изменилось в Украине?15:00
- От госрегулирования до продуктовых карточек. Как планируют сдержать цены?17:00
- Приоритеты-2022 в законопроектах16:00
- Укрепить иммунитет – легко!18:00
- В Украине могут разрешить множественное гражданство17:00
- Услуги для ветеранов переходят в онлайн17:00
- Чемпионат Англии по футболу 2021/2022: обзор первой половины сезона18:00
- Гадания в Старый новый год17:00
- Вино Украины как фирменный бренд17:00
- Чего ждать украинцам от 2022 года?17:00
- В Славянске "заминировали" все школы
- В ОРДО назвали число местных предпринимателей
- Зеленский созывает экстренное заседание СНБО
- Рада изменила границы города Угледар
- Сутки в ООС: 10 обстрелов, есть раненый
- ТКГ провела первое в этом году заседание
- Ученые из Санкт-Петербурга оценили эффективность российских COVID-вакцин
- В Украину прибыли ещё 300 Javelin из США
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 декабря
- Уже более пяти тысяч мариупольских пенсионеров получили "ковидные" продуктовые корзины