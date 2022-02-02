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В ОРЛО снова ввели комендантский час
02.02.2022 11:00
Главарь самопровозглашенной "Луганской народной республики" Леонид Пасечник принял решение о возобновлении действия комендантского часа с 1 февраля, сообщают местные СМИ.
Ранее действие режима сохранялось только на территории Кировска, Первомайска и Славяносербского района. В других регионах ОРЛО оно было приостановлено с 1 августа 2021 года.
Нарушение режима комендантского часа, который действует с 23:00 до 04:00, на один час и более влечет за собой административную ответственность.
Теги: Донбасс, комендантский час, ОРЛО
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