Главы МИД трех стран ЕС приехали на Донбасс

07.02.2022 17:00

Находящиеся с официальным визитом в Украине министры иностранных дел Австрии, Чехии и Словакии посетили прифронтовую зону на востоке страны. Об этом посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис сообщил в своем твиттере.

Министрам с вертолета показали территорию вдоль линии столкновения. Также они встретились с украинскими военнослужащими.