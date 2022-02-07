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Архив - Луганская область

Главы МИД трех стран ЕС приехали на Донбасс

07.02.2022 17:00
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Главы МИД трех стран ЕС приехали на Донбасс

Находящиеся с официальным визитом в Украине министры иностранных дел Австрии, Чехии и Словакии посетили прифронтовую зону на востоке страны. Об этом посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис сообщил в своем твиттере.
Министрам с вертолета показали территорию вдоль линии столкновения. Также они встретились с украинскими военнослужащими.



Теги: Донбасс, визит, МИД, Евросоюз
 
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