На Луганщине американские инструкторы провели учения с медиками ВСУ

07.02.2022 12:00

Американские военные медики поделились опытом с украинскими коллегами. Учения прошли в Луганской области, сообщает "Дом".

Отрабатывали действия при массовых поражениях, а также моделировали различные ситуации в условиях боевых действий. На учениях разобрали, как действовать в случае массовых ранений, как сортировать людей и кому в первую очередь помогать, как использовать подручные средства, если закончились перевязочные материалы.

Американские инструкторы высоко оценили подготовку украинских военных.

"Очень приятно видеть в Украине армию, в которой так хорошо подготовлены медицинские работники. И когда я приехал сюда, начал говорить с медицинскими работниками, то сказал себе: ого, они действительно по-настоящему подготовлены. И в буквальном смысле то, что мы можем здесь делать, — просто продолжать их практическую подготовку, исходя из того, что они знают", — прокомментировал учения медик общественной организации "Здесь надежда" Скай Баркли.