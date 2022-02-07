Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

На Луганщине американские инструкторы провели учения с медиками ВСУ

07.02.2022 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Луганщине американские инструкторы провели учения с медиками ВСУ

Американские военные медики поделились опытом с украинскими коллегами. Учения прошли в Луганской области, сообщает "Дом".
Отрабатывали действия при массовых поражениях, а также моделировали различные ситуации в условиях боевых действий. На учениях разобрали, как действовать в случае массовых ранений, как сортировать людей и кому в первую очередь помогать, как использовать подручные средства, если закончились перевязочные материалы.
Американские инструкторы высоко оценили подготовку украинских военных.
"Очень приятно видеть в Украине армию, в которой так хорошо подготовлены медицинские работники. И когда я приехал сюда, начал говорить с медицинскими работниками, то сказал себе: ого, они действительно по-настоящему подготовлены. И в буквальном смысле то, что мы можем здесь делать, — просто продолжать их практическую подготовку, исходя из того, что они знают", — прокомментировал учения медик общественной организации "Здесь надежда" Скай Баркли.



Теги: США, Донбасс, учения, медики, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх