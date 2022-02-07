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На Луганщине американские инструкторы провели учения с медиками ВСУ
Американские военные медики поделились опытом с украинскими коллегами. Учения прошли в Луганской области, сообщает "Дом".
Отрабатывали действия при массовых поражениях, а также моделировали различные ситуации в условиях боевых действий. На учениях разобрали, как действовать в случае массовых ранений, как сортировать людей и кому в первую очередь помогать, как использовать подручные средства, если закончились перевязочные материалы.
Американские инструкторы высоко оценили подготовку украинских военных.
"Очень приятно видеть в Украине армию, в которой так хорошо подготовлены медицинские работники. И когда я приехал сюда, начал говорить с медицинскими работниками, то сказал себе: ого, они действительно по-настоящему подготовлены. И в буквальном смысле то, что мы можем здесь делать, — просто продолжать их практическую подготовку, исходя из того, что они знают", — прокомментировал учения медик общественной организации "Здесь надежда" Скай Баркли.
Теги: США, Донбасс, учения, медики, ООС
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