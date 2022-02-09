На КПВВ "Меловое" открылась обновленная сервисная зона

09.02.2022 11:00

Глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай и представитель Агентства ООН по делам беженцев в Украине Каролина Линдхольм Биллинг приняли участие в торжественном открытии сервисной зоны на межгосударственном пункте пропуска в Меловом. Об этом сообщает пресс-служба ЛугОГА.

Строительство современной сервисной зоны реализовано благодаря финансовой помощи Евросоюза для того, чтобы пересечение границы было безопасным и комфортным.

В приветственном слове глава Луганщины подчеркнул: "Сегодня Луганщина начинает коренным образом изменять сам подход к предоставлению услуг при пересечении госграницы. Это значительное изменение в отношении наших граждан. Такие сервисные зоны уже действуют на контрольных пунктах въезда-выезда на временно оккупированную территорию Луганской области. Убежден, что благодаря изменениям к лучшему мы уже боремся за ум и сердца наших граждан, живущих в оккупации".

Благодаря финансированию ЕС проведены работы по обустройству структуры модулей для предоставления услуг населению, оснащенных электрическими системами и отопительными устройствами, а также санитарные помещения, доступные для лиц с инвалидностью на межгосударственном контрольном пункте.

"Когда большинство обычных контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда вдоль линии разграничения на востоке Украины оставалось полностью закрытым или функционировало только в ограниченные часы из-за затяжной ситуации с Covid-19, все больше жителей неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей начали использовать межгосударственный КПП «Меловое» для въезда на подконтрольные правительству территории Украины, чтобы встретиться с членами их семей и получить доступ к админуслугам и социальным выплатам, прежде всего пенсиям. Относительно высокий процент людей, которые пересекают линию разграничения с неподконтрольной на подконтрольную правительству территорию, – это пожилые люди и лица с особыми потребностями или других уязвимых категорий лиц", – отметила Каролина Линдхольм Биллинг.