Глава Минздрава Ляшко побывал на КПВВ Станица Луганская

12.02.2022 17:00

Сегодня с рабочим визитом КПВВ Станица Луганская посетил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Об этом сообщает пресс-центр ГПСУ.

Основное внимание в ходе визита уделялось порядку пропуска лиц через линию разграничения во время действия карантинных ограничений.

Министр ознакомился с порядком осуществления контрольных операций при пересечении линии разграничения и инновациями, создающими комфортные, а главное безопасные, условия для путников в контрольном пункте въезда-выезда.

«Сейчас продолжается модернизация сервисной зоны на территории КПВВ, где планируется размещение пункта прививки, отделения банка, сотрудников пенсионного фонда, органов соцзащиты», — отметил Виктор Ляшко.