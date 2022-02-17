Российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Врубовки в Луганской области

17.02.2022 13:00

Сегодня, 17 февраля, около 10:30 утра российские войска произвели обстрел пгт. Врубовка в Донецкой области. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

В результате обстрела были повреждены окна в ОШ пгт. Врубовка. На момент обстрела в ОШ находились 30 учеников и 14 человек персонала. В настоящее время часть учащихся и работников школы находятся в подвальном помещении. Остальных учеников забрали родители.

Кроме того, в результате обстрела поврежден газопровод - без газоснабжения осталось 70 квартир в многоэтажках и 96 частных домов.

Информации о пострадавших пока нет.



