В Станице Луганской под обстрел оккупантов попал детский сад

17.02.2022 11:00

В Станице Луганской от обстрела оккупантов пострадало дошкольное учреждение. Об этом сообщает Гуманитарная миссия "Пролиска".

"Сегодня, 17 февраля, в 09:04 при артобстреле в результате прямого попадания снаряда было повреждено здание детского сада.

В детском саду на момент обстрела находились дети. По предварительной информации, две женщины получили контузии.

На место происшествия выехали сотрудники Государственной чрезвычайной службы (ГЧС) Станицы Луганской", - говорится в сообщении.