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В Станице Луганской под обстрел оккупантов попал детский сад
17.02.2022 11:00
В Станице Луганской от обстрела оккупантов пострадало дошкольное учреждение. Об этом сообщает Гуманитарная миссия "Пролиска".
"Сегодня, 17 февраля, в 09:04 при артобстреле в результате прямого попадания снаряда было повреждено здание детского сада.
В детском саду на момент обстрела находились дети. По предварительной информации, две женщины получили контузии.
На место происшествия выехали сотрудники Государственной чрезвычайной службы (ГЧС) Станицы Луганской", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, обстрел, детский сад , Станица Луганская
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