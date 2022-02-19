Пасечник запретил выезд из "ЛНР" мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет

19.02.2022 09:00

Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник своим "указом" установил запрет на выезд за пределы ОРЛО мужчин в возрасте от 18 до 55 лет.

"Запретить выезд за пределы территории Луганской Народной Республики гражданам мужского пола возрастом от 18 до 55 лет", - говорится в тексте "документа".