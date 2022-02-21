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Сепаратисты обстреляли Счастье и Врубовку
В Луганской области в результате непрекращающихся обстрелов сепаратистов повреждены коммуникации, ряд поселков остались без электричества, газа и водоснабжения. Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
В результате обстрелов, поселок Врубовка остался без электричества и газа, повреждены жилые дома. Люди находятся в бомбоубежищах.
Город Счастье остался без воды, тепла и света. В водозабор произошли четыре прямых попадания.
Происходят также обстрелы в районе РЭС, рабочие покинули свои рабочие места в связи с прямой угрозой жизни. Коллектор теплосети в районе КПП ТЭС разбит. Теплообеспечение домов прекращено.
ООО Луганское энергетическое объединение сообщает, что по состоянию на 12:00 повреждены 4 линии электроснабжения ПЛ-110 КВ в результате интенсивных обстрелов. Приостановлена работа расположенной в Счастье Луганской теплоэлектростанции.
Полностью обесточены г. Счастье, с. Передельское, с. Старый Айдар, с. Кряковка, с. Трехизбенка, пгт. Райгородка. Значительно снижена надежность электроснабжения северной части Луганской области. Для восстановительных работ нет безопасного доступа.
Также сообщается, что в результате обстрелов в Счастье загорелась и взорвалась АЗС.
Теги: Донбасс, Счастье, обстрелы, НВФ
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