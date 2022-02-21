"Власти" Луганска отрицают прекращение работы общественного транспорта

21.02.2022 11:00

Оккупационная "администрация" Луганска опровергла распространяемую в соцсетях информацию о прекращении работы общественного транспорта с 21 февраля. Об этом сообщила пресс-служба "мэрии".

"Администрация Луганска информирует граждан о несоответствии действительности распространяющейся среди населения информации о прекращении работы городского пассажирского транспорта общего пользования с понедельника, 21 февраля", — говорится в сообщении.

В "администрации" добавили, что "городская инфраструктура и системы жизнеобеспечения города Луганска функционируют в штатном режиме".