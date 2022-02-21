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"Власти" Луганска отрицают прекращение работы общественного транспорта
21.02.2022 11:00
Оккупационная "администрация" Луганска опровергла распространяемую в соцсетях информацию о прекращении работы общественного транспорта с 21 февраля. Об этом сообщила пресс-служба "мэрии".
"Администрация Луганска информирует граждан о несоответствии действительности распространяющейся среди населения информации о прекращении работы городского пассажирского транспорта общего пользования с понедельника, 21 февраля", — говорится в сообщении.
В "администрации" добавили, что "городская инфраструктура и системы жизнеобеспечения города Луганска функционируют в штатном режиме".
Теги: Донбасс, Луганск, общественный транспорт
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