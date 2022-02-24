Ситуация в зоне ООС: за Счастье и Станицу Луганскую идут тяжелые бои

24.02.2022 16:00

Тяжелые бои идут за Счастье и Станицу Луганскую. Об этом сообщает пресс-центр ОС в фейсбуке.

"Вооруженные силы РФ неоднократно пытались форсировать реку и вклиниться в нашу линию обороны. Украинские подразделения оперативно реагируют на обстановку и дают отпор врагу", - говорится в сообщении.

В ходе боев враг понес тяжелые потери в живой силе и технике и отступил. В плен попали российские солдаты.