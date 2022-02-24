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Ситуация в зоне ООС: за Счастье и Станицу Луганскую идут тяжелые бои
24.02.2022 16:00
Тяжелые бои идут за Счастье и Станицу Луганскую. Об этом сообщает пресс-центр ОС в фейсбуке.
"Вооруженные силы РФ неоднократно пытались форсировать реку и вклиниться в нашу линию обороны. Украинские подразделения оперативно реагируют на обстановку и дают отпор врагу", - говорится в сообщении.
В ходе боев враг понес тяжелые потери в живой силе и технике и отступил. В плен попали российские солдаты.
Теги: Донбасс, война, Счастье, Станица Луганская, ООС
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