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Архив - Луганская область

Изменено время отправления эвакуационного поезда с Луганщины

25.02.2022 15:00
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Изменено время отправления эвакуационного поезда с Луганщины

Эвакуационный поезд будет отправлен из Лисичанска в 20.30 в направлении западных областей Украины. Остановка Рубежное в 21.30. Об этом сообщил глава ЛугОГА Сергей Гайдай.
В ГОРОДЕ СВАТОВО ОСТАНОВКИ НЕ БУДЕТ.
Желающие могут воспользоваться возможностью выезда без билета!
ВАЖНО - ПРИБЫТЬ РАНЬШЕ ВРЕМЕНИ! Возможны изменения, следите.



Теги: Лисичанск, поезд, Укрзализниця, эвакуация
 
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