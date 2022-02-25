Укрзализныця продолжает вывозить жителей Луганщины спецпоездами

25.02.2022 09:00

По информации УЗ поезда, которые ходят в Луганскую область не отменены, однако будут задержки, сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Время надо уточнять на станциях. И несколько изменены маршруты.

Начальники поездов предупреждены о необходимости посадки людей по требованию.

Вчера из Луганщины спецпоездами эвакуированы более трех тысяч человек.

В 8:30 ожидается прибытие ужгородского поезда до станции Попасная и последующим движением Луганщиной (Лисичанск, Сватово и другие станции).

Также отправление из Лисичанска 16-17 час. Точное время будет сообщено дополнительно. Остановки Рубежное и Сватово.

Желающие могут воспользоваться возможностью выезда хоть с билетом, хоть без билета!