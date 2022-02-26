Названо новое время прибытия эвакуационного поезда на Луганщину

26.02.2022 11:00

Внимание! Восстановлено движение для эвакуационного поезда на Луганщину! Об этом сообщает полиция Луганщины.

"Примерно в 11.30 будет осуществлена подача поезда в г. Лисичанск и г. Рубежное. Прибывайте на станцию собственным транспортом!", — отметили в полиции Луганщины.