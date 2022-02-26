- Войска РФ захватили Станицу Луганскую, Крымское и Марковку14:00
- Названо новое время прибытия эвакуационного поезда на Луганщину11:00
- На Луганщине сообщили о задержке поезда для эвакуации населения09:00
- Изменено время отправления эвакуационного поезда с Луганщины15:00
- Войска РФ обстреляли "Градами" автобусы, направлявшиеся в Счастье для эвакуации жителей12:00
- Укрзализныця продолжает вывозить жителей Луганщины спецпоездами09:00
- Ситуация в зоне ООС: за Счастье и Станицу Луганскую идут тяжелые бои16:00
- Укрзализныця запланировала эвакуационные рейсы из прифронтовых районов12:00
- На Донбассе полностью или частично обесточены 13 населенных пунктов16:00
- Сутки в ООС: 96 обстрелов, один военный погиб, шестеро ранены10:00
Войска РФ захватили Станицу Луганскую, Крымское и Марковку
Станица Луганская, Крымское и Марковка временно оккупированы российскими войсками. Об этом сообщил глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай.
"К сожалению, временно оккупированы россиянами Станица Луганская, Крымское, Марковка", - написал он в Фейсбуке.
Также он сообщил, что Северодонецк готовится к обороне.
Гуманитарная составляющая удовлетворительная. В случае необходимости будут открыты магазины.
Бомбоубежища готовы! Оставайтесь в укрытиях!
Лисичанск: в городе тихо, гуманитарная ситуация удовлетворительная. Железнодорожный вокзал готов принимать поезда для эвакуации. Больницы города оказывают медпомощь нашим бойцам.
Рубежное: тихо, гуманитарная составляющая удовлетворительная, бомбоубежища готовы
Попасная: в городе тихо в отличие от ночи, эвакуационный поезд отправился, гуманитарная составляющая удовлетворительная.
Счастье: тихо, собирают людей для эвакуации в Петропавловку. Есть проблема с топливом.
Похоронная служба хоронит трупы без документов. Точное количество жертв пока не установлено.
Беловодск: полиция следит за общественным порядком, оружие после вчерашнего наступления сейчас собирается и дистанциируется подальше от местного населения. Хлеб развозят. Работают над восстановлением газо- и электроснабжения, где это безопасно.
Горное: обстрелы Екатериновки, Новотошкивской, Бахмутской трассы. Гуманитарная составляющая в громаде – удовлетворительная.
Новоайдар: тихо, гуманитарная составляющая пока удовлетворительна, подвоз продуктов усложнен. В Алексеевке от обстрелов пострадал дом многодетной семьи. Без жертв, предоставлено жилье.
Муратово – пытаемся установить связь.
Старобельск: пока тихо, есть угроза – оставайтесь в укрытиях, власть занимается расселением пострадавших от вчерашних обстрелов, гуманитарная составляющая удовлетворительна. Ожидают загрузки банкоматов.
Сватово: тихо, гуманитарная составляющая удовлетворительно, работает один маршрут общественного транспорта.
Новопсков: тихо, гуманитарная составляющая удовлетворительная.
Ситуация может измениться в любой момент, оставайтесь недалеко от укрытий!
Во всех населённых пунктах власть на месте!
Теги: Россия, войска, захват, Станица Луганская
- Россияне захватили в плен украинский батальон (ВИДЕО)
- Россия усилит "войска" на Донбассе: разведка узнала план
- Россия может попытаться захватить Мариуполь: названо условие. ВИДЕО
- Россия объявила войну всему миру?
- Тымчук: Москва даёт донецким сепаратистам инструкции, но вводить войска не собирается
- "Россия планирует захватить всю территорию Украины от Мариуполя до Приднестровья", - суровый прогноз Климкина
- Волноваха подверглась массированному артобстрелу15:00
- Ситуация в Мариуполе на утро 27 марта10:00
- Сегодня из Краматорска во Львов отправится эвакуационный поезд09:00
- Войска РФ захватили Станицу Луганскую, Крымское и Марковку14:00
- Обстановка в городах Донетчины на линии соприкосновения12:00
- Названо новое время прибытия эвакуационного поезда на Луганщину11:00
- На Луганщине сообщили о задержке поезда для эвакуации населения09:00
- Изменено время отправления эвакуационного поезда с Луганщины15:00
- Мэр Мариуполе сообщил о боях возле города13:00
- Войска РФ обстреляли "Градами" автобусы, направлявшиеся в Счастье для эвакуации жителей12:00
- Путин перевел ядерное оружие в "особый режим"17:00
- Волноваха подверглась массированному артобстрелу15:00
- В Минобороны озвучили потери войск РФ за предыдущие 3 суток13:00
- В Украине запустили сайт для поиска пленных и убитых солдат РФ12:00
- Ситуация в Мариуполе на утро 27 марта10:00
- Сегодня из Краматорска во Львов отправится эвакуационный поезд09:00
- СБУ запустила чат-бот для сообщений о передвижении российской техники и ДРГ17:00
- Минобороны обратилось с просьбой к жителям малых городов и сел15:00
- Войска РФ захватили Станицу Луганскую, Крымское и Марковку14:00
- Обстановка в городах Донетчины на линии соприкосновения12:00
- Собственный дом в селе. Как государство поощряет строиться вне города?18:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- Современное украинское кино, о котором говорит мир17:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- Лицензионное онлайн казино Космолот17:00
- ТОП лучших казино Беларуси от Казино Зевс10:30
- Перед початком Олімпіади Пекін намагається приховати порушення прав людини в Китаї11:00
- Пространство без дискриминации: что изменилось в Украине?15:00
- От госрегулирования до продуктовых карточек. Как планируют сдержать цены?17:00
- Приоритеты-2022 в законопроектах16:00
- Сегодня из Краматорска во Львов отправится эвакуационный поезд
- Мэр Мариуполе сообщил о боях возле города
- Войска РФ захватили Станицу Луганскую, Крымское и Марковку
- Обстановка в городах Донетчины на линии соприкосновения
- "єПідтримку" можно использовать для помощи армии
- Волноваха подверглась массированному артобстрелу
- Минобороны обратилось с просьбой к жителям малых городов и сел
- Путин перевел ядерное оружие в "особый режим"
- В Минобороны озвучили потери войск РФ за предыдущие 3 суток
- Войска РФ обстреляли "Градами" автобусы, направлявшиеся в Счастье для эвакуации жителей