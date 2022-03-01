Завтра утром из Лисичанска отправится очередной эвакуационный поезд

01.03.2022 17:00

2 марта Укрзализныця планирует подать очередной эвакуационный поезд на станцию в Лисичанске. Об этом сообщает ЛугОГА.

К железнодорожной станции в Лисичанске эвакуационный поезд подадут в среду, 2 марта, в 09:00. Желающим в Лисичанск необходимо добираться самостоятельно.