Ночью оккупанты обстреляли жилой сектор Лисичанска

03.03.2022 10:00

На Луганщине оккупанты совершили массовый ночной обстрел. Об этом сообщил глава ЛугОГА Сергей Гайдай.

"Ночной обстрел Лисичанска, 1мкрн завода ГТВ. Массовое повреждение жилых домов. Пострадавшие устанавливаются.

Также «прилетело» во двор Луганской областной больницы. Повреждены помещения Верхнянской ПЭМП, которая там базируется. Повреждены 2 АШМД. Персонал не травмирован", - проинформировал он.