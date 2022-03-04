Последние новости раздела
- Глава ЛугОГА рассказал о ситуации с электроснабжением на Луганщине09:00
- В ЛугОГА рассказали, как жителям области получить гумпомощь 17:00
- Сегодня днем запланирован эвакуационный поезд с Луганщины10:00
- В ЛугОГА рассказали о последствиях российских обстрелов10:00
- В ЛугОГА рассказали о ситуации в области утром 8 марта10:00
- ГСЧС Луганщины опубликовала список контактов для экстренных ситуаций16:00
- В оккупированном Луганске произошел взрыв на нефтебазе10:00
- Из Кременной в Лиман сегодня отправятся эвакуационные автобусы08:30
- Укрзализныця уточнила время прибытия эвакуационного поезда в Лисичанск15:00
- Большая часть Северодонецка осталась без воды09:00
Сегодня днем из Лисичанска отправится эвакуационный поезд
04.03.2022 11:00
Сегодня в Лисичанск приедет эвакуационный поезд. Желающим выехать из области нужно прибыть на станцию. Об этом сообщает глава ЛугОГА Сергея Гайдая
04.03.2022 на 14.00 будет подан эвакуационный поезд в ст. Лисичанск. До ст. Лисичанск добираться самостоятельно.
Возможны изменения, следите за сообщениями.
Теги: Донбасс, Лисичанск, поезд, эвакуация
Читайте также:
- Прибытие эвакуационного поезда на Луганщину задерживается
- Украинские шахты спасает Пекин
- ДонЖД: Мы теряем две тысячи груженых вагонов в сутки!
- Прибытие эвакуационного поезда на Луганщину ожидается в 15.00
- Укрзализниця сняла поезд Skoda с маршрута "Донецк-Мариуполь"
- Готовьте ваши денежки. Стоимость проезда в новых скоростных поездах будет зашкаливать
- Глава ЛугОГА рассказал о ситуации с электроснабжением на Луганщине09:00
- График эвакуационных поездов из Краматорска на 12 марта08:00
- В ЛугОГА рассказали, как жителям области получить гумпомощь 17:00
- Изменено время отправления эвакуационного поезда Краматорск - Самбор14:00
- Жителям Авдеевки рекомендовали эвакуироваться из города13:00
- В ДонОГА рассказали о разрушениях вследствие российской военной агрессии09:00
- Сегодня из Краматорска отправятся очередные эвакуационные поезда08:00
- В Бахмуте организован центр помощи эвакуированным17:00
- В Мариуполе назвали количество погибших жителей города с начала войны с РФ11:00
- Сегодня днем запланирован эвакуационный поезд с Луганщины10:00
- Глава ЛугОГА рассказал о ситуации с электроснабжением на Луганщине09:00
- График эвакуационных поездов из Краматорска на 12 марта08:00
- В ЛугОГА рассказали, как жителям области получить гумпомощь 17:00
- ДТЭК за сутки восстановила энергоснабжение 24 населенных пунктов15:00
- Изменено время отправления эвакуационного поезда Краматорск - Самбор14:00
- Жителям Авдеевки рекомендовали эвакуироваться из города13:00
- Опубликован список гуманитарных коридоров на 11 марта12:00
- Войска РФ нанесли ракетный удар по Днепру11:00
- В ДонОГА рассказали о разрушениях вследствие российской военной агрессии09:00
- Сегодня из Краматорска отправятся очередные эвакуационные поезда08:00
- VBet casino (ВБет казино) - обзор онлайн-площадки на Casino Zeus14:00
- Хакери з усього світу оголосили війну Путіну17:00
- Собственный дом в селе. Как государство поощряет строиться вне города?18:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- Современное украинское кино, о котором говорит мир17:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- Лицензионное онлайн казино Космолот17:00
- ТОП лучших казино Беларуси от Казино Зевс10:30
- Перед початком Олімпіади Пекін намагається приховати порушення прав людини в Китаї11:00
- Пространство без дискриминации: что изменилось в Украине?15:00
- Расписание эвакуационных поездов из Краматорска 9 марта
- Расписание эвакуационных поездов из Краматорска 10 марта
- В ДонОГА сообщили имена эвакуированных 9 марта жителей Волновахи
- Сегодня из Краматорска отправятся очередные эвакуационные поезда
- Изменено время отправления эвакуационного поезда Краматорск - Самбор
- Оккупанты РФ разбомбили детскую больницу в Мариуполе
- В Мариуполе назвали количество погибших жителей города с начала войны с РФ
- Жителям Авдеевки рекомендовали эвакуироваться из города
- На Донетчине ПВО сбила российскую крылатую ракету
- Кулеба рассказал об итогах переговоров с Лавровым