Укрзализныця уточнила время прибытия эвакуационного поезда в Лисичанск

06.03.2022 15:00

Эвакуация гражданского населения Луганской области из Лисичанска по железной дороге начнется в 15.30. Об этом сообщила Укрзализныця.

"Мы уже к вам мчим, сегодня прорвемся! Посадка в 15:30", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что необходимо самостоятельно добраться до ЖД вокзала в Лисичанске.