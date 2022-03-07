ГСЧС Луганщины опубликовала список контактов для экстренных ситуаций

07.03.2022 16:00

На Луганщине опубликовали перечень номеров стационарных телефонов подразделений спасательных служб Луганской области. Об этом сообщает ЛугОГА.

В связи с нестабильной работой телекоммуникационных каналов ГУ ГСЧС Украины в Луганской области предоставляет перечень номеров спасательных служб:

0645708306 - Старобельск

0645708308 - Лисичанск

0645708312 - Северодонецк

0645708300 - Рубежное

0645708305 - Сватово

0645708321 - Кременная

0645708322 - Новопсков

0645708323 - Марковка

0645708324 - Станица Луганская

0645708325 - Новоайдар

0645708327 - Белокуракино

0645708328 - Беловодск

0645708329 - Меловое

0645708331 - Попасная

0645708307 - Счастье

0645708333 - Троицкое