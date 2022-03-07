Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Из Кременной в Лиман сегодня отправятся эвакуационные автобусы

07.03.2022 08:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Из Кременной в Лиман сегодня отправятся эвакуационные автобусы

7 марта из Кременной отправится эвакуационный рейс в Лиман. Об этом сообщает пресс-служба ЛугОГА.
По информации Кременского городского совета, 7 марта организуется эвакуационный рейс из Кременной на железнодорожную станцию Лиман.
Выезд на трех школьным автобусам в 10:00 от помещения Укрпочты по улице Титова.
К посадке на эвакуационный рейс будут допускаться только женщины и дети.



Теги: эвакуация, Лиман (Красный Лиман), автобусы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх