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В оккупированном Луганске произошел взрыв на нефтебазе
07.03.2022 10:00
В Луганске утром 7 марта прогремел сильный взрыв в результате которого загорелась нефтебаза. Об этом пишут в соцсетях местные жители.
Как сообщили российские СМИ, объект якобы обстреляли Вооруженные силы Украины с применением тактического ракетного комплекса Точка-У.
Теги: Донбасс, Луганск, нефть, взрыв, база
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