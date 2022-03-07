В оккупированном Луганске произошел взрыв на нефтебазе

07.03.2022 10:00

В Луганске утром 7 марта прогремел сильный взрыв в результате которого загорелась нефтебаза. Об этом пишут в соцсетях местные жители.

Как сообщили российские СМИ, объект якобы обстреляли Вооруженные силы Украины с применением тактического ракетного комплекса Точка-У.