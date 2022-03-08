В ЛугОГА рассказали о ситуации в области утром 8 марта

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Рубежное, Кременная, Попасная - наиболее пострадавшие от вчерашних обстрелов российской армией города, — сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Потерпев очередное поражение при попытке ворваться в крупные города, россияне, срывая злость, продолжают обстреливать жилые дома. Они считают это психологическим давлением и, наверное, им не дано понять, что гибнут обычные беззащитные люди. Однако, даже увидев последствия, россияне не останавливаются - их остановит только пуля или плен", — подчеркнул Сергей Гайдай.
Так, вчера примерно в 22:40 из-за вражеских обстрелов произошло возгорание квартиры на четвертом этаже дома по проспекту Московскому, 3, в Рубежном.
Работники ГСЧС остановили распространение пламени, спасли жильцов, однако одна женщина погибла еще во время обстрела.
Осколочных ранений получили женщина, которая находилась по вышеуказанному адресу, и два мужчины, проживающие по ул. Визволителів,77, а.
Еще одна женщина получила осколочное ранение в Кременной - пер. Детский, 6.
Повреждены жилые дома в Кременной и Попасной.
"Мы имеем и очередные разрушения заведений: в 23:30 вследствие вражеского огня повреждено здание Попаснянского областного психоневрологического интерната, а два часа назад российским снарядом пробита крыша в детском саду № 42 в Северодонецке по ул. Курчатова, 17 а", — сказал глава Луганщины.
Теги: Донбасс, война, Рубежное, Северодонецк, обстрелы
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